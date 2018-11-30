استشاري حقن مجهري ينصح النساء باتخاذ القرار سريعا مراعاة لعامل السن

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية أنه يجب إتخاذ قرار بعدم التأخر فى قرار الحقن المجهرى إذا كان سن الزوجة كبير ذلك لأن السن من أكثر العوامل التى تتحكم فى نجاح أو فشل عمليات الحقن المجهرى.



وقال الملا أن هناك العديد من الأزواج يلجأون لعملية الحقن المجهرى فى وقت متأخر جدا بعد فوات الأوان، حيث إذا وصل عمر الزوجة إلى 36 عامًا، فلا يجب أن تتأخر نهائيا فى اتخاذ قرار إجراء العملية، فى حال أكدت الاستشارات والفحوصات الطبية المختلفة حاجتها لإجراء العملية كحل وحيد للحمل والإنجاب.



وأضاف أن جودة البويضة ترجع إلى عمر المرأة فكلما كانت الزوجة فى سن أكبر تكون جودة البويضة أقل وخاصة أن النساء تختلف عن الرجال فجودة الحيوان المنوى لا تتأثر بسن الرجل، وإنما تتأثر بعوامل أخرى من ضمنها التلوث والتدخين .



واشار استشاري الحقن المجهري أن المرأة قبل عملية الحقن المجهرى يجب أن تقوم بعملية المنظار الرحمى لتفادى حدوث أى مشاكل مستقبلية فى الحمل .