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رياضة

مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:29 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إن الاتحاد يفتح الملاعب لحضور جميع جماهير الأندية للفرق المشاركة في الدوري، ولم يتم غلقها لصالح جماهير فريق محدد.

وتابع هاشم نصر، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد» ان الأهلي طلب عدم حضور جماهيره في موسم 2016 بعد حدوث اعتداء في أحدى المباريات.

وطالب هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، من النادي الأهلي بأن يرسل خطاب إلى الجهات الأمنية بتأمين دخول الجماهير لاسيما أنه طلب في السابق بعدم حضور الجماهير.

من جانبه قال جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قال إن هناك خطابات تم إرسالها للاتاحد بمنع الجماهير في عام 2016 ثم تم ارسال خطاب لاتحاد اليد خلال العام الحالي يتساءل عن موضوع الجماهير وهل المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد سيتم السماح للجماهير بحضورها وأجاب الاتحاد أن ذلك سيتم لحاملي بطاقة العضوية في النادي والاتحاد فقط بحضور المباريات.

وكشف أن الجماهير تواجدت بكثافة أمام صالة النادي الأهلي لمحضور مباراة دوري كرة اليد بين الأهلي وسموحة وعندما تسأل من النشاط الرياضي أبلغوه بأن الاتحاد المصري لكرة اليد يمنع ذلك الأمر.
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