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هاني محمود يكشف كواليس تكريم السيسي لأبطال مصر بالأولمبياد الخاص

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:12 ص
صدى البلد
توك شو
أثنى المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص، على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال إسكواش ومنتخب كرة القدم النسائية، قائلًا: "تثبت أن الرئيس يشجع الكفاءات والمتميزين والمتميزات خاصة من ذوي الإعاقة".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد علوان، في برنامج "بلدنا أمانة"، المذاع عبر فضائية "ltc": أن البعثة المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، والفتيات شرفوا مصر عقب الفوز على الهند وكوريا والمكسيك، وصعدنا أول مجموعة ثم خسرنا قبل النهائي من البرازيل، وبعد ذلك حصدنا المركز الثالث".

وأشار إلى أن اهتمام السيسي بالفتيات ترك أثرا كبيرا في نفوس اللاعبات وذوي الإعاقة.

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