أمين مسعود: السيسي رئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة ويهتم بتكريم قصص النجاح

أشاد أمين مسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتكريم الرئيس السيسي بفتاة التروسيكل مروة العبد، قائلا"الراجل ده ملهوش حل".



وأشار "مسعود"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن السيسي رئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة، ويهتم بتكريم قصص النجاح، حيث أن تلك النماذج تكون قدوة لغيرها من الشباب.



وروى "مسعود"، موقفًا حضره للرئيس السيسي جعله يبكي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بفرش وحدات إسكان العشوائيات بأثاث جديد، معقبًا: "رئيسنا إنسان، ربنا معاه ويعينه علينا".

