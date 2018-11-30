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رياضة

محمد عمر: جيل الثمانينات لم يأخذ حقه في الوصول لكأس العالم.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:50 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال محمد عمر، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر، إن جيل الثمانينات لم يأخذ حقه في الوصول إلى نهائيات كأس العالم.

وأضاف محمد عمر، خلال لقائه مع مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المنتخب المصري لكرة القدم كان الوحيد في منافسات البطولة الإفريقية في عام 1986 شارك بقائمة تضم لاعبين محليين عكس المنتخبات الأخرى.

وتابع أن الفراعنة حصدوا لقب كأس إفريقيا بلاعبين محليين وكان الفراعنة على بعد خطوات للتأهل إلى كأس العالم لولا مباراة المغرب وضياع ضربة الجزاء من جانب الكابتن جمال عبد الحميد.
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