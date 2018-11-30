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محافظات

ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
تمكن مفتشو إدارة تموين مركز دمنهور من ضبط أكبر كمية بطاقات تموينية تستخدم في ضرب كميات وهمية من الخبز المدعم والسلع التموينية بإحدى المكتبات. 

وكانت وردت معلومات للمحاسب محمد عابدين مدير الإدارة تفيد بوجود كميات ضخمة من البطاقات التموينية الذكية وكذلك ماكينة صرف خبز بإحدى المكتبات.

وبالعرض على المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وجه بتشكيل حملة مفاجئة مفتشي الادارة وقوة من مباحث التموين من مباحث التموين والتوجه مباشرة لمداهمة مكان المعلومة. 

وتمكنت الحملة من دخول المكتبة وضبط صاحبها أمامه كمية ضخمة من البطاقات التموينية وماكينة أحد المخابز البلدية المدعمة ويقوم بضرب البطاقات لصرف كميات ضخمة ووهمية من الخبز المدعم تقدر بعشرات الآلاف من الأرغفه المدعمة. 

وتم التحفظ علي 1177 بطاقه وماكينة الخبز ومصادرتهم وتحرررقم 322 لسنة 2018 امن دولة طورئ وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين
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