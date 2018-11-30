ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين

تمكن مفتشو إدارة تموين مركز دمنهور من ضبط أكبر كمية بطاقات تموينية تستخدم في ضرب كميات وهمية من الخبز المدعم والسلع التموينية بإحدى المكتبات.





وكانت وردت معلومات للمحاسب محمد عابدين مدير الإدارة تفيد بوجود كميات ضخمة من البطاقات التموينية الذكية وكذلك ماكينة صرف خبز بإحدى المكتبات.





وبالعرض على المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة وجه بتشكيل حملة مفاجئة مفتشي الادارة وقوة من مباحث التموين من مباحث التموين والتوجه مباشرة لمداهمة مكان المعلومة.





وتمكنت الحملة من دخول المكتبة وضبط صاحبها أمامه كمية ضخمة من البطاقات التموينية وماكينة أحد المخابز البلدية المدعمة ويقوم بضرب البطاقات لصرف كميات ضخمة ووهمية من الخبز المدعم تقدر بعشرات الآلاف من الأرغفه المدعمة.



