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مرأة

أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الحروق الخفيفة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
ريهام قدري
نشر المعالج بالطب البديل محسن النادي بعض الوصفات يجب أن تستعمل في حالة الحروق الخفيفة وللدرجة الأولى :

. صفار البيض : يمكن أن يساعد على تخفيف الألم وعلى منع ظهور ندبات.
. العسل : للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت، من الضروري أن نضع كمية كبيرة من العسل على الجزء المصاب وأن نعيد هذه العملية عدة مرات في اليوم.
. الخل : يساعد الخل على التخفيف من ألم لسعات الحشرات.
. البطاطا : اقطعوها قطعتين ضعوهما على البشرة المحترقة.
. الطماطم ( البندورة ) : اللايكوبين الموجود في الطماطم يساعد في الحدّ من حرارة الاحتراق ويشفي البشرة.
. الشاي : يمكن استعماله للحروق.
. عجينة بيكاربونات الصودا والماء : اصنعوا عجينة من بيكاربونات الصودا والماء وضعوها على الحروق لتخففوا من الألم قليلًا.
. الألوة Aloe Vera : اثقبوا إحدى أوراق النبتة وادهنوا الهلام الناتج على الحرق.
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