أفضل الوصفات الطبيعية لعلاج الحروق الخفيفة

نشر المعالج بالطب البديل محسن النادي بعض الوصفات يجب أن تستعمل في حالة الحروق الخفيفة وللدرجة الأولى :



. صفار البيض : يمكن أن يساعد على تخفيف الألم وعلى منع ظهور ندبات.

. العسل : للحصول على أفضل النتائج في أسرع وقت، من الضروري أن نضع كمية كبيرة من العسل على الجزء المصاب وأن نعيد هذه العملية عدة مرات في اليوم.

. الخل : يساعد الخل على التخفيف من ألم لسعات الحشرات.

. البطاطا : اقطعوها قطعتين ضعوهما على البشرة المحترقة.

. الطماطم ( البندورة ) : اللايكوبين الموجود في الطماطم يساعد في الحدّ من حرارة الاحتراق ويشفي البشرة.

. الشاي : يمكن استعماله للحروق.

. عجينة بيكاربونات الصودا والماء : اصنعوا عجينة من بيكاربونات الصودا والماء وضعوها على الحروق لتخففوا من الألم قليلًا.

. الألوة Aloe Vera : اثقبوا إحدى أوراق النبتة وادهنوا الهلام الناتج على الحرق.