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أخبار البلد

علاج الأطفال من فيروس B وأسباب الكبد الدهني بالمؤتمر الموحد للجهاز الهضمي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:41 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عبدالصمد ماهر
ناقش المؤتمر الموحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمي بمصر، خلال جلساته عددًا من الموضوعات المهمة والشائكة تم طرح خلالها الجديد فى تلك الموضوعات.

وألقت الاستاذة الدكتورة منال حمدي السيد الرائدة فى علاج أمراض الكبد لدى الأطفال، محاضرة عن كيفية التعامل مع الالتهاب الكبدي الفيروسي بي عند الأطفال، وأشارت إلى امكانية علاج الأطفال المصابين بفيروس بي من سن عامين بواسطة العقاقير المصرح بها من منظمة الأغذية 
والدواء الأمريكية FDA، وبالتحديد مادة "الانتيكافير"، وشددت على أهمية المتابعة الدقيقة للطفل المصاب بهذا الفيروس.

وألقى الاستاذ الدكتور محمد القصاص أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بجامعة حلوان، محاضرة عن الكبد الدهني، موضحًا أن السمنة من أهم أسباب الاصابة بالمرض، وأن تغيير النمط اليومي للحياة لفقد الوزن يعتبر ركنا أساسيا في العلاج.

وكان المؤتمر الموحد لامراض الكبد والجهاز الهضمي بمشاركة 6 جامعات مصرية ومعهدين بحثيين، بالإضافة إلى عدد كبير من الجمعيات الطبية المتخصصة فى الكبد والجهاز الهضمى، ويعتبر أول مؤتمر موحد لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية.

وأشار الاستاذ الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد و الجهاز الهضمي بجامعة القاهرة، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقليل الهوة و تبادل الخبرات بين الجامعات والمراكز الطبية المختلفة، وتقديم اطر متجانسة للعمل مما سيعود بالنفع على الخدمة الطبية ورفع مستوى كفائتها، مضيفًا: ما يزيد من قوة المؤتمر حصوله على تقييم 12 نقطة من الجمعية الاوروبية، مما يجعله من اقوى المؤتمرات على مستوى الشرق الاوسط.
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