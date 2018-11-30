محافظ أسيوط يعلن موعد انتهاء مهلة ترخيص التوك توك

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إن اليوم ستنتهي مهلة ترخيص "التوك توك" بالمحافظة، مضيفًا أن التوكتوك وسيلة لنقل المواطنين ولكنه تحول إلى سرطان في قلب الشارع.



وأشار "نورالدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنه بالتنسيق مع مديرية الأمن بأسيوط سيكون هناك حملات للتفتيش وضبط المخالفين الذين لم يستخرجوا الترخيص، ومن سيتم ضبطه سيتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية.



وعن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، عقب محافظ أسيوط، "كفى التعدي على الأرض.. دي حقوق الأجيال القادمة".