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محافظة القليوبية:141 فدانا حجم الأراضي المعتدى عليها منذ ثورة 25 يناير

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:55 ص
صدى البلد
توك شو
قال عودا أحمد علي، سكرتير عام محافظة القليوبية، إنهم يقومون حاليا بحملة لإزالة التعديات على الأراض الزراعية بالمحافظة.

وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن الحملة بدأت يوم 13 من الشهر الجاري، واستمرت حتى 22 من نفس الشهر، معلنًا أنه تم إزالة 3816 حالة تعدي.

وكشف أن حجم الأرض المعتدى عليها وتم عودتها منذ 25 يناير وحتى الآن يبلغ 141 فدانا، مؤكدا أنهم لا يتركون أحد يعتدي على الأرض الزراعية، حيث أي تغير في طبيعة المكان يتم رصده فورا.
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