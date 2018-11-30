القومي للمرأة بمطروح: لأني رجل.. حملة للمجلس بالتعاون مع الأمم المتحدة

أكدت الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح أنه تم تنظيم 2 حملة تحت عنوان ( لأنى رجل)، والتي ينظمها المجلس القومي للمرأة بفروعه في المحافظات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.



وأضافت عبد الرحيم فى تصريحات صحفية إلى أن الحملة تهدف إلى دعم المرأة وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية لدور الرجل في دعم المرأة باعتبار أن المرأة شريك رئيسي وأساسي في إحداث التنمية وتقدم المجتمع، وتوعية الرجال بأهمية مشاركتهم للسيدات في أمور الحياة وتدعيمهن في التعليم والعمل ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من الأمور الحياتية.



واشارت انه عقد العديد من الندوات تحت عنوان لا للعنف ضد المرأة بالمدارس لتعريف الفتيات بحقوقهن.