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شاهد.. تكدس الأطفال أمام مستشفى جامعة الزقازيق.. والصحة: الأسر بتستسهل

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
توك شو
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو عن مستشفي صيدناوي التابعة لمستشفيات جامعة الزقازيق بلا أطباء والأهالي يصرخون لعلاج أطفالهم.

وأشار "موسى"، خلال برنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن رئيس الجمهورية يتبنى حملة 100 مليون صحة وبعد النجاح اللي حققته خلال المرحلة الأولي منها، تجد أن بعض المستشفيات والمسؤولين عنها مغيبين، ويتعاملون مع صحة المواطن بلا قلب، مضيفا أن مستشفى صيدناوي التابعة لمستشفيات جامعة الزقازيق بوحدة الطوارئ الخاصة بطب الأطفال سنجد العشرات من الأهالي أمام باب الطوارئ للكشف علي أطفالهم ولكن لا يوجد أطباء.

وأضاف "حتى صحة الأطفال مفيش ضمير خالص في التعامل معاها، وبصراحة أنا بسأل لما مستشفيات الجامعة ده حالها يبقي حال الوحدات الصحية بالقرى إيه... وكمان بسأل السيد رئيس جامعة الزقازيق ينفع كدا مفيش ولا دكتور موجود والناس واقفة طوابير ومفيش حد بيسأل عنهم.

ومن ناحيته عقب، الدكتور هشام عناني، مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق، أن مستشفى الأطفال موجود في قطاع منفصل، وهناك مجمع عيادات خارجية خاص بالأطفال بعيدة عن العيادات العامة للكبار، مضيفا: "وأسر الأطفال عارفين بس هما بيستسهلوا ويروحوا العيادات الخارجية"، لافتا إلى أن هذا التكدس يضر الطفل نفسه.
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