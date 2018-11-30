نادية الجندي: تكريمي من الدولة اعتراف بقيمة أعمالي الفنية.. فيديو

أعربت الفنانة نادية الجندى، عن فخرها واعتزازها بتكريمها فى مهرجان القاهرة الدولى، قائلة:"تكريمى من الدولة المصرية شئ يسعدنى ويعد إعتراف بقيمة أعمالى الفنية".



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "عين"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية شيرين سليمان، أن خطواتها فى الفن كانت ثابتة ولم تكن متسرعة، موضحة أنها قدمت أعمال صعبة جدًا، مردفة:"أنا أكتر فنانة حفرت فى الصخر عشان توصل".



وتابعت أنه لم يكن نصب أعينها إلا الأعمال التى تقدم قيمة أدبية وفنية ويقدم رسالة تفيد المجتمع، موضحة أن كل اهتمامها كانت تقديم الفن برسالة تهم المجتمع.



وأوضحت أن البحث عن موضوع الساعة فى الأعمال فنية كان يستغرق مجهودًا كبيرًا، وأعمال فنية كبيرة وكلفة، لافتة إلى أنها تصبح سعيدة فى المجهود الذى تبذله فى تقديم الأعمال الفنية.