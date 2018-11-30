تعرف على الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية.. فيديو

عرضت فضائية العربية تقريرًا مفصلًا عن الجهاز السرى لحركة النهضة الإخوانية بتونس، يهدف إلى اغتيال نشطاء سياسيين منهم شكرى بالعيد ومحمد براهمى.



الجهازُ السري لحركة النهضة كشفت عنه هيئةُ الدفاع عن اغتيال القياديين التونسيين شكرى بلعيد ومحمد براهمى، ووظيفتَه هو تنفيذُ اغتيالاتٍ ضد خصومٍ سياسيين.



وأوضحت هيئة الدفاع، أن جماعة الإخوان فى مصر ساعدت فى التدريب العسكرى والأمنى لهذا الجهازْ السرى.