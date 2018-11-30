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فودة يكرم السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:03 ص
تكريم كريستيانا بالمر
تكريم كريستيانا بالمر السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأطراف
حنان توفيق
كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة الدكتورة كريستيانا بالمر السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأطراف للتنوع البيولوجي على هامش لأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي المنعقد بمدينة شرم الشيخ حيث أهداها ميدالية فضية تحمل شعار محافظة جنوب سيناء، وشال بدوي يعبر عن التراث البدوي بالمحافظة، وحجر من سانت كاترين.

وكانت بالمر قد أشادت بجهود محافظ جنوب سيناء في الحفاظ على البيئة بشرم الشيخ، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أشادت بالأمن المصري والجهود الكبيرة التي بذلت لتأمين مؤتمر التنوع البيولوجي الذي شارك فيه أكثر من 7 آلاف شخص واحتضنته مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 وحتى 29 نوفمبر الجاري.
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