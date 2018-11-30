محمد عمر: أعضاء بمجالس إدارات الأندية يشاركون في بيزنس تغيير المدربين.. فيديو

قال محمد عمر، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر، إن تغيير المدربين الفنيين بعد 5 مباريات يشوبه جزء كبير من البيزنس.





وأضاف محمد عمر، خلال لقائه مع مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، ان هناك أعضاء مجالس إدارات الأندية تشارك في «بيزنس» تغيير المدربين الفنيين لأندية





وطالب عمر، من مجالس إدارة الأندية المشاركة في الدروي الممتاز أن تمنح المدير الفني الفرصة في الدور الأول حتى تحكم على مستواه وتقوم بتغييره، وألا يتم تغيير المدربين الفنيين بعد ثلاثة مباريات فهو أمر غير مستحب.



