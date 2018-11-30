ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

محمد عمر: أعضاء بمجالس إدارات الأندية يشاركون في بيزنس تغيير المدربين.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:15 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال محمد عمر، المدير الفني السابق للاتحاد السكندري ونجم منتخب مصر، إن تغيير المدربين الفنيين بعد 5 مباريات يشوبه جزء كبير من البيزنس.

وأضاف محمد عمر، خلال لقائه مع مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش» المذاع على قناة «صدى البلد»، ان هناك أعضاء مجالس إدارات الأندية تشارك في «بيزنس» تغيير المدربين الفنيين لأندية 

وطالب عمر، من مجالس إدارة الأندية المشاركة في الدروي الممتاز أن تمنح المدير الفني الفرصة في الدور الأول حتى تحكم على مستواه وتقوم بتغييره، وألا يتم تغيير المدربين الفنيين بعد ثلاثة مباريات فهو أمر غير مستحب.

وأشار المدير الفني السابق للاتحاد السكندري، إلى أنه من العار أن يتحكم عدد محدد من السماسرة في كرة القدم قائلا إن ذلك «عار علينا».
loading...

ترشيحاتنا

مدير الأولمبياد الخاص المصري: الرئيس السيسي منحنا هدية لم يتوقعها أحد

قبل ديفليه هاني البحيري.. فساتين أثارت الجدل من تصميماته

محسن صالح ينتقد لاعبي الأهلي في تغريدة عبر تويتر

ترامب يلغي لقاءه مع أردوغان على هامش قمة العشرين

بعد انفراد صدى البلد.. نيابة السويس تبدأ التحقيق مع عصابة سفاح البنات

المصري يسقط إنبي بثلاثية في مباراة مثيرة بالدوري .. فيديو وصور

بعد الحكم بإعدامه.. التاريخ الأسود لقائد تنظيم أنصار الشريعة الارهابي.. فيديو

مدحت العدل عن فيلم يوم الدين: ما فعله المخرج شجاعة لم نمتلكها

تصريحات نارية من سيد عبد الحفيظ حول مستقبل إدارة الاهلي ..فيديو

إسرائيل تبحث عن صواريخ سقطت في الجولان

15 سيدة يحكمن العالم.. أحدثهن رئيسة جورجيا..صور

ضبط صاحب مكتبة بدمنهور يزور 1177 بطاقة للاستيلاء على مستحقات المواطنين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

محمد كوفي في حوار لـ صدى البلد: الزمالك بطل الدوري.. والتوأم سبب انتقالي إلى المصري

فيديو

محمد عمر: أعضاء بمجالس إدارات الأندية يشاركون في بيزنس تغيير المدربين.. فيديو
مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو
نجوم الفن على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟