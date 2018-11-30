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فودة في ختام مؤتمر الأطراف الـ14: مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:14 ص
صدى البلد
حنان توفيق
ألقي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، كلمة الختام في مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، قائلا: ان شرم الشيخ المدينة النموذج في الحفاظ على البيئة وصون التنوع البيولوجي، شرم الشيخ مدينة السلام، والأمان، الإخاء، وكل المعاني الجميلة.

وقال إن اختيار مصر عامة وشرم الشيخ تحديدا لانعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كان اختيارا يعطي ويعكس دلالة عالمية ورسالة دولية بأن مصر كانت ولا زالت وستظل بلد الأمن والأمان وأ شرم الشيخ مدينة السلام والأمان العالمي وهو الأمر الذي يمنحنا شرفا وفخرا كبيرا، ويستوجب من ناحية أخري تقديم آيات الشكر والعرفان بداية لكل من أعطي صورة لمصر من أجل انعقاد هذا المؤتمر على أرضها بمدينة شرم الشيخ، كما يتوجب الشكر الجزيل للأمم المتحدة بكافة منظماتها ذات الصلة بهذا المؤتمر وخاصة الشكر الموصول لسكرتارية الأم المتحدة للتنوع البيولوجي.

وختم كلمته قائلا: لن أقول وداعا ولكني سأقول أهلا بكم ومرحبا دائما في بلدكم الثاني مصر وفي مدينتكم شرم الشيخ، ودعاهم بالقدوم الي شرم الشيخ ومعهم أسرهم وجيرانهم وأصدقائهم ضيوفا أعزاء على أرض شرم الشيخ الحبيبة الجميلة الساحرة مدينة السلام والأمن الذي لمسوه بأنفسهم وانهي كلمته بالسلام كما بدأها وسط تصفيق حاد من الحضور.
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