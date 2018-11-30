أيديكس 2018 أول معرض للسلاح يقام في مصر.. 373 شركة عالمية يعرضون أسلحتهم .. العصار: ظهور منتج عسكري يُعرض لأول مرة في المعرض .. ورئيس هيئة تسليح الجيش: عرض الطائرة كاموف 52 التي امتلكتها مصر مؤخرا





نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤتمرا صحفيا عالميا وذلك قبل أيام من تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2018 والذي سيعقد في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة شركة «كلاريون» العالمية للدفاع والأمن بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والامنية علي المستويين الإقليمي والدولي وهذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.





ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .





وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولى، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.





من جهته، قال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه سيكون جناح باسم مصر لعرض منتجاتنا من الصناعات الصناعية والعسكرية، يشتمل على 4 جهات مصرية، هى :"الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وجهاز الصناعات والخدمات البحرية"، بالإضافة إلى 3 إدارات بالقوات المسلحة، وهى: "المركبات والأسلحة والذخيرة، والحرب الالكترونية".





وكشف "العصار" خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي أن المعرض سيضم لأول مرة، منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدى مصرية خالصة، وتتنوع تلك المنتجات، رافضا كشفها قبل إعلانها رسميا فى المعرض، الذى يفتتح يوم الاثنين المقبل، قائلا: "الأسلحة التى سنكشف عنها، سترضى المصريين، وستجعلهم أكثر فخرا ببلادهم، ونتطلع لعرضها للدول التى تشارك فى المعرض ".





وتابع: "هناك 41 دولة تشارك فى المعرض، من بينها 21 دولة تشارك بعدد كبير من الشركات، الولايات المتحدة يصل عدد شركاتها إلى 42 شركة، وفرنسا 32 شركة، وكذا الصين 20 شركة والإمارات العربية 27 ويخصص لهذه الدول أجنحة خاصة باسمها، تعرض فيها منتجات شركاتها داخل الجناح المخصص لها.





وأشار العصار إلى أن المعرض سيعقد مرة كل عامين، حيث يتيح هذا الحدث المهم الفرصة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والأفريقية، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتجمع إقليمى ودولى لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة .





وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على أن وجود مثل هذا العدد من كبرى الشركات العالمية فى الصناعات الدفاعية يعود بنفع كبير على الشركات والصناعات المصرية، وهو فرصة ذهبية للتعرف على التكنولوجيات الراقية، ويتيح لأكبر عدد من الشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم التسليح، حيث تقوم القوات المسلحة بشكل مستمر بإيفاد ضباط لحضور المعارض الدولية، وكذلك شركات الصناعات الدفاعية فى مختلف دول العالم، للاطلاع على الجديد ونقل الخبرات والتقنيات إلى مصانع القوات المسلحة، والشركات العاملة فى هذا المجال بمصر، من أجل ذلك نعمل على أن يولد هذا المعرض عملاقا ويوضع على الخريطة الرئيسية للمعارض العسكرية على مستوى العالم.





وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، يتيح للصناع المصريين، عرض منتجاتهم أمام العالم، ليكون فرصة جيدة للتسويق، وكذلك إبرام الصفقات مع العارضين، الذين سيتعرفون على المنتج المصرى، مشيرا إلى أن 373 شركة من 41 دولة من بينهم 3 دول عربية، و10 آلاف زائر، كل ذلك يعكس قوة مصر ومتانتها فى العلاقات مع مختلف دول العالم، كما أن الزوار للمعرض من الأجانب والعرب، يعتبر فرصة جيدة للتعرف على المشاريع الاستثمارية فى مصر، وكذلك رافد جديد من روافد تنشيط السياحة المصرية.





وأكد "العصار" أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، حدث كبير تقيمه الدول الكبرى فقط، واختيار مصر لإقامة ذلك المعرض يوثق علاقاتها القوية بالأشقاء والأصدقاء، منوها أن الملحقين العسكريين، والممثلين لجميع السفارات الأجنبية فى مصر، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، تم توجيه دعوات لهم لحضور فعاليات المعرض، وأشار إلى أن المعرض يضم مترجمين بكافة لغات العالم للتسهيل على جميع الوفود المشاركة، فضلا أنه يضم مركزا إعلاميا كبيرا مجهزا بأحدث الوسائل العالمية.





في ذات السياق، قال اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018" سيشهد عرض جميع الصناعات العسكرية التي تقوم بها الإنتاج الحربي والشركة العالمية للبصريات والصناعات البحرية والهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن ورش الانتاج بالقوات المسلحة.





وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إلى أن المعرض يضم 373 شركة عالمية من 41 دولة، فضلا عن حضور الوفود الرسمية، حيث يشارك 57 وفدا رسميا من وزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء للإنتاج الحربي، موضحا أنه تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع

وكشف أن هناك دولا كثيرة مشتركة بعدد كبير من الشركات فى معرض يديكس 2018، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بـ 42 شركة، فضلا عن أن روسيا تشارك بـ 13 شركة كبرى كما أن فرنسا والصين والعديد من الدول الكبرى الأخرى تشارك في المعرض.





وأوضح أن المعرض يبعث برسالة إلى العالم أجمع أن مصر مستقرة وآمنة، وأن مصر قادرة على تنظيم كافة المؤتمرات الدولية فى جميع المجالات، مشيرا إلى رسالة أخرى يبعث بها المعرض تؤكد عمق العلاقات مع أصدقائها وأشقائها على مستوى العالم.

وكشف "زغلول" أن المعرض يحمل بعدا اقتصاديا، فهو يمنحنا الفرصة لتسويق المنتجات المصرية إلى جميع دول العالم، مشيرا إلى أن مصر تنتج أسلحة ورشاشات وذخائر وعربات مدرعة ، وقطع بحرية.





وأوضح رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التسويق بعد التأكد من أن المنتج المصري حقق كفاءته، مشيرا إلى أن مصر لها ثقل كبير على مستوى العالم، وأقوى جيش في إفريقا لأنه جيش مدرب على أعلى مستوى، فالقوة العسكرية متمثلة فى معدات وأفراد مدربة وعلى كفاءة عالية.





وأضاف أنه من المخطط أن يكون هناك تعاقدات مع بعض الشركات خلال انعقاد المعرض الذي يسمح أن يكون لنا مكان على خريطة العالم، مشددا على أنه يحسب لمصر رغم كل الظروف التى مرت بها أن تقوم بتنظيم هذا المؤتمر خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة من الدول الأجنبية تؤكد على الثقة المتبادلة وتفتح آفاقا للتعاون فى كافة المجالات ليس العسكري فقط.





وأشار إلى أن المعرض يحمل رسالة أخرى، وهي زيادة الوعى لدى أبناء الشعب المصري،خاصة الشباب بما تقوم به الدولة والقوات المسلحة لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.





وأعرب عن أمله أن يكون لدى الشباب المصري خلفية ومعرفة بما تقوم به القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ينادي كثيرا بأهمية زيادة الوعي لدى الشباب وتوعيتهم لأنهم الأمل، ويجب أن يكون على علم بالحقائق، مؤكدا أن مؤتمر الشباب الذي يعقد بشكل دوري خير دليل على ذلك فالهدف الأول للقيادة السياسية هى توعية الشباب والحوار معهم لأنهم عماد البلد.





وأكد أن العلاقات المصرية تتسم بالتوازن مع كافة الأطراف، ولا يوجد لها مشاكل مع أى دولة، فالعلاقات الطيبة والثقة المتبادلة والتعاون المثمر هي التوجه المصري فى التعامل مع كافة الدول.



