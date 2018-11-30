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مرأة

استخدامات غير معروفة للنشا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:02 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قدم محسن النادي المعالج بالأعشاب علي صفحته الشخصية الفيسبوك استخدام لن يعرفه الكثير للنشا حيث أنها تبيض ويعالج التسلخ بسرعة .


2 ملعق نشا

2 ملعقة ماء ورد

محلول سكري ملعقتين ماء + ملعقيتن من الماء

نص ليمون

تقومي بتذويب ماء الورد والمحلول السكري والليمون وتضيفي النشا وترفعيهم على نار خفيفة وتخفقي بسرعة الى ان يصبحوا متل الكريم .

تحتفظي بهم في الثلاجة وتدهني وجهك منه كل يوم وتنظيفي وجهك بالماء وبعدها مرري قطعة مغمسة بماء الورد مثلجة.

إذا شعرت بحرقة التسلخ او حكة في اي مكان بجسمك ضع قليلا من النشا في يدك وامسح المنطقة تشعر بالراحة فورا.
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