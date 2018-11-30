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رياضة

في مثل هذا اليوم..الخطيب رئيسًا للأهلي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
قبل عام من الآن بالتمام والكمال..زحف 37 ألف شخص من أعضاء الأهلي لمقر ناديهم بالجزيرة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات القلعة الحمراء والتي كانت حديث البلاد وقتها.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الإنتخابات برئاسة المستشار أحمد مرسي، صباح الجمعة الأول من ديسمبر 2017، فوز محمود الخطيب برئاسة النادي الأهلي.

وحصد محمود الخطيب 20956 صوتا مقابل 13182 صوتا لمنافسه المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق.

وفاز بمنصب نائب الرئيس، العامري فاروق العامري، وحصد 19923 صوتا، وفاز بمنصب أمين الصندوق، خالد الدرندلي، وحصد 21857 صوتا.

وفي منصب العضوية فوق السن فاز خالد مرتجي وحصد 22912 صوتا، ومحمد الدماطي 21411 صوتا، ورانيا علواني 21017 صوتا، وإبراهيم الكفراوي 21007 أصوات، وطارق قنديل 19642 صوتا، وجوهر نبيل 18760 صوتا.

وفي العضوية تحت السن فاز محمد الجارحي 20783 صوتا، ومحمد سراج الدين 19658 صوتا، ومهند مجدي 19222 صوتا.
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