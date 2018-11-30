عملية إرهابية تستهدف دورية أمنية في مدينة القصرين التونسية

أطلق مجهولون النار في ساعة متأخرة من أمس الخميس، دورية أمنية بوسط مدينة القصرين التونسية، الامر الذي تسبب في إصابة مدني تواجد مصادفة في الموقع.



وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية فإن عملية إرهابية قام بها مجهولين، فتحوا وابل من الرصاص على دورية أمنية، موضحة أن المصاب نقل إلى المستشفى الجهوي بالقصرين.



ونقلت الصحيفة عن مصدر طبي أن المصاب حالته خطيرة، لآن إطلاق النار كان على مستوى الوجه.

