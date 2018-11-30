ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

صلاح محسن يواصل برنامجه التأهيلي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة.

ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المقاولون وغادر على إثرها اللقاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت غدا السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.
loading...

ترشيحاتنا

مصدر عسكري لـ سبوتنيك :الطائرات الإسرائيلية لم تخترق الأجواء السورية

حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنته المتزوجة الفقيرة

رسميًا.. سكالوني مديرًا فنيًا دائما لـ منتخب الأرجنتين حتى 2019

وزير الإنتاج الحربي: معرض أيديكس سيشهد ظهور منتج عسكري مصري يُعرض لأول مرة .. و 4 جهات مصرية ستقوم بعرض منتجاتها العسكرية في جناح واحد

برلماني: نمتلك كثيرا من المخلفات الإلكترونية.. والمصريون لا يدركون قيمتها

صفاء الهاشم تعود للأضواء بأزمة جديدة.. النائبة الكويتية تصف الوافدين بالشحم الزائد.. الهاشم طالبت من قبل بمنع صرف أي أدوية للوافدين وتفخر بحجاب أردوغان

علاج الأطفال من فيروس B وأسباب الكبد الدهني بالمؤتمر الموحد للجهاز الهضمي

الأهلى يبدأ تنفيذ خطة يناير لترميم فريق الكرة

مدحت العدل عن فيلم يوم الدين: ما فعله المخرج شجاعة لم نمتلكها

حكم أداء العمرة عن المريض

موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية

فرنسا ترفض طلبا ألمانيا بالتنازل عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 200 كيلو جبنة موزيرلا غير صالحة داخل محل بالهرم.. صور

نجوم الفن والمشاهير يشاركون صلاح عبد الله الاحتفال بحفل زفاف ابنته شروق.. صور

في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. نجمات تألقن بالفضي علي السجادة الحمراء

ياسمين الخطيب في ضيافة صدى البلد.. صور

رئيس حي المرج يشن حملة لإزالة الإشغالات استجابة لشكاوى المواطنين..صور

فيديو

محمد عمر: جيل الثمانينات لم يأخذ حقه في الوصول لكأس العالم.. فيديو
محمد عمر: أعضاء بمجالس إدارات الأندية يشاركون في بيزنس تغيير المدربين.. فيديو
مناظرة ساخنة بين الأهلي واتحاد كرة اليد حول أزمة حضور الجماهير..فيديو
موجز البلد.. السيسي يكرم أبطال الرياضة.. إعلان اسم مدرب الأهلي الجديد .. عمرو دياب يحيي حفلا في السعودية
ماذا قال المغنى الأمريكى جيسون ديرولو عن مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟