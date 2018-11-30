صلاح محسن يواصل برنامجه التأهيلي

يخوض صلاح محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق اليوم الجمعة.



ويعاني اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المقاولون وغادر على إثرها اللقاء.



ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت غدا السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.

