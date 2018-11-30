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رياضة

اجايي يواصل برنامجه التاهيلي بالأهلي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يواصل النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التدريبات الخفيفة بالكرة، على هامش مران الفريق الجماعي .

ويقوم طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالفريق بمتابعة أجايي خلال خوض بعض الوحدات التدريبية التأهيلية التي تأتي في ختام برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وتعرض أجايي للإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة تاونشيب التي أقيمت في بتسوانا ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا اليوم في السويس؛ استعدادا لمواجهة بتروجت غد ا السبت في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز.
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