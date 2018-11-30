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رياضة

الأهلى يبدأ تنفيذ خطة يناير لترميم فريق الكرة

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
استقرت الإدارة الفنية للأهلى على الخطة الكاملة لدعم فريق الكره فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير دون وجود حد أقصي، وكشفت مصادر خاصة أن هناك ثلاثة اجتماعات تمت فى الفندق الذى يقيم فيه محمود الخطيب رئيس النادى بمدينة هانوفر الألمانية بجانب مئات الاتصالات الهاتفية مع خبراء الكرة والعديد من رموز النادى وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة الذى يدير الملف بالكامل.

وقطع مسئول كبير بالنادى شوطًا كبيرًا فى التفاوض مع عدد من اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم خلال يناير المقبل لدعم الفريق وتحقيق أحلام وطموحات الجماهير، واستقرت إدارة النادى على قيد جونيور أجايى جناح الفريق النيجيرى فى قائمة يناير بعد تعافيه من الإصابة وبدء التدريب بالكرة فيما سيخضع صالح جمعة للاختبار لمدة شهر بعد أن وافق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة على نزوله للتدريبات وتخصيص برنامج تأهيلى كامل له حتى يستعيد كامل لياقته الفنية والبدنية.

وقالت المصادر إنه فى حالة التزامه سيكون صالح جمعة هو العنصر الثانى الذى سيتم قيده فى شهر يناير بينما باتت فرص استمرار رامى ربيعة صعبة للغاية وسوف يتم حسم الأمر خلال الساعات القلية المقبلة، وأوضحت المصادر ان هناك مفاوضات وصلت لمراحل متقدمة للغاية مع أحمد حجازى مدافع ويست بروميتش الإنجليزى لاستعارته لمدة ستة شهور بجانب إعادة رمضان صبحى من هدرسفيلد وضم حسين الشحات من العين الإماراتى بأى مقابل.

وتضمنت خطة الأهلى لترميم الصفوف واستعادة العرش الأفريقى ضم على غزال مدافع منتخب مصر الذى فسخ تعاقده مع ناديه فانكوفر وايتكابس بالفعل وبات على بعد خطوات من القلعة الحمراء وهناك بعض الترشيحات لعمرو طارق فيما لا تزال خطوط التفاوض مفتوحه لضم محمد محمود لاعب وسط وادى دجلة وحمدى فتحى لاعب إنبي.

كما استقرت إدارة النادى على فسخ تعاقد ساليف كوليبالى فى شهر يناير والتعاقد مع مهاجم افريقى قوى وبالفعل هناك ترشيحات يدرسها الخطيب بالتشاور مع المدير الفنى الاجنبى الجديد الذى تم التعاقد معه فعليًا وسوف يتم الإعلان عن ذلك الإثنين أو الثلاثاء المقبلين. وقالت مصادر ان المدير الفنى الاجنبى الجديد موجود فعليًا مع الخطيب فى المانيا يدرس جميع الملفات، وأضافت إن الاستقرار على إعارة صبرى رحيل وباسم على وأحمد حمدى فعليًا فى شهر يناير المقبل.
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