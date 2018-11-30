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رياضة

اليوم..الأهلي يدخل معسكرا مغلقا بالسويس استعدادًا لبتروجيت

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:48 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يدخل الفريق الأول للكرة بالأهلي فى معسكر مغلق اليوم بالسويس استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها مساء غد ضمن فعاليات مسابقة الدوري، واستعاد الفريق الأحمر جهود وليد أزارو الذى شارك فى التدريبات بعد شفائه من الإصابة التى لحقت به أمام الوصل الإماراتي فى كأس زايد للاندية أبطال العرب وكذلك وليد سليمان ومحمد هانى بعدما تخلصا من الإجهاد والإصابات.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم قبل أن يعلن محمد يوسف قائمة الفريق الذى سيدخل به المعسكر المغلق، ومن المقرر أن تشهد التشكيلة الرئيسية وجود كل من شريف إكرامى فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى وسعد الدين سمير وأيمن أشرف وصبرى رحيل وحسام عاشور وكريم نيدفيد وناصر ماهر ووليد سليمان وإسلام محارب ووليد أزارو.
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