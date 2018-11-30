رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة: 373 شركة عالمية من 41 دولة يعرضون أسلحتهم في مصر .. 57 وفدا رسميا يشاركون في أيديكس 2018 .. وسنقوم بعرض الطائرة كاموف 52 التي امتلكتها مصر مؤخرا

اللواء أح طارق زغلول:

المعرض يشهد عرض جميع الصناعات العسكرية المصرية

المعرض يضم 373 شركة عالمية من 41 دولة

57 وفدا رسميا من وزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء للإنتاج الحربي يشاركون في المعرض

المعرض يمنح فرصة تسويق المنتجات العسكرية المصرية إلى دول العالم

من المخطط أن يكون هناك تعاقدات مع بعض الشركات خلال انعقاد المعرض

مصر تنتج صناعات دفاعية فى المصانع الحربية

استراتيجية القوات المسلحة تعتمد تدير الاحتياجات الازمة والدخول في تصنيع مشترك مع الدول

المعرض يهدف لزيادة الوعى لدى المصريين لمعرفة الدورالذي تقوم به الدولة لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى

تخصيص جناح للأمن ومكافحة الإرهاب لعرض أحدث المعدات والحلول التقنية التى تدعم التسليح ضد الإرهاب





نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤتمرا صحفيا عالميا وذلك قبل أيام من تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2018 والذي سيعقد في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة شركة «كلاريون» العالمية للدفاع والأمن بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والامنية علي المستويين الإقليمي والدولي وهذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.





ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .





وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولى، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.





من جهته قال اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية "إيديكس 2018" سيشهد عرض جميع الصناعات العسكرية التي تقوم بها الإنتاج الحربي والشركة العالمية للبصريات والصناعات البحرية والهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن ورش الانتاج بالقوات المسلحة.





وأشار خلال كلمته في المؤتمر الصحفي إلى أن المعرض يضم 373 شركة عالمية من 41 دولة، فضلا عن حضور الوفود الرسمية، حيث يشارك 57 وفدا رسميا من وزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء للإنتاج الحربي، موضحا أنه تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع وكشف أن هناك دولا كثيرة مشتركة بعدد كبير من الشركات فى معرض يديكس 2018، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك بـ 42 شركة، فضلا عن أن روسيا تشارك بـ 13 شركة كبرى كما أن فرنسا والصين والعديد من الدول الكبرى الأخرى تشارك في المعرض.





وأوضح أن المعرض يبعث برسالة إلى العالم أجمع أن مصر مستقرة وآمنة، وأن مصر قادرة على تنظيم كافة المؤتمرات الدولية فى جميع المجالات، مشيرا إلى رسالة أخرى يبعث بها المعرض تؤكد عمق العلاقات مع أصدقائها وأشقائها على مستوى العالم وكشف "زغلول" أن المعرض يحمل بعدا اقتصاديا، فهو يمنحنا الفرصة لتسويق المنتجات المصرية إلى جميع دول العالم، مشيرا إلى أن مصر تنتج أسلحة ورشاشات وذخائر وعربات مدرعة ، وقطع بحرية.





وأوضح رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة أن مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم التسويق بعد التأكد من أن المنتج المصري حقق كفاءته، مشيرا إلى أن مصر لها ثقل كبير على مستوى العالم، وأقوى جيش في إفريقا لأنه جيش مدرب على أعلى مستوى، فالقوة العسكرية متمثلة فى معدات وأفراد مدربة وعلى كفاءة عالية.





وأضاف أنه من المخطط أن يكون هناك تعاقدات مع بعض الشركات خلال انعقاد المعرض الذي يسمح أن يكون لنا مكان على خريطة العالم، مشددا على أنه يحسب لمصر رغم كل الظروف التى مرت بها أن تقوم بتنظيم هذا المؤتمر خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة من الدول الأجنبية تؤكد على الثقة المتبادلة وتفتح آفاقا للتعاون فى كافة المجالات ليس العسكري فقط.





وأشار إلى أن المعرض يحمل رسالة أخرى، وهي زيادة الوعى لدى أبناء الشعب المصري،خاصة الشباب بما تقوم به الدولة والقوات المسلحة لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة مؤكدا أن العلاقات المصرية تتسم بالتوازن مع كافة الأطراف، ولا يوجد لها مشاكل مع أى دولة، فالعلاقات الطيبة والثقة المتبادلة والتعاون المثمر هي التوجه المصري فى التعامل مع كافة الدول.





وأعرب عن أمله أن يكون لدى الشباب المصري خلفية ومعرفة بما تقوم به القوات المسلحة المصرية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة ينادي كثيرا بأهمية زيادة الوعي لدى الشباب وتوعيتهم لأنهم الأمل، ويجب أن يكون على علم بالحقائق، مؤكدا أن مؤتمر الشباب الذي يعقد بشكل دوري خير دليل على ذلك فالهدف الأول للقيادة السياسية هى توعية الشباب والحوار معهم لأنهم عماد البلد.



