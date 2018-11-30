وزير الإنتاج الحربي: معرض أيديكس سيشهد ظهور منتج عسكري مصري يُعرض لأول مرة .. و 4 جهات مصرية ستقوم بعرض منتجاتها العسكرية في جناح واحد

اللواء محمد العصار:

4 جهات مصرية ستقوم بعرض منتجاتها العسكرية في جناح واحد

سيتم عرض منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية

المعرض فرصة للشركات العارض لبيع وعرض منتاجتها العسكرية

10 وزراء دفاع و7 رؤساء أركان و10 وزراء إنتاج حربي سيشاركون في المعرض

المعرض يتيح للشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم التسليح

المعرض فرصة لمصر للتعاقد مع شركات إنتاج تكنولوجيا المعدات العسكرية للدخول في مشاركات تصنيع جديدة





نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، مؤتمرا صحفيا عالميا وذلك قبل أيام من تنظيم معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية أيديكس 2018 والذي سيعقد في الفترة من 3 ديسمبر وحتى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة شركة «كلاريون» العالمية للدفاع والأمن بالإضافة إلى كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والامنية علي المستويين الإقليمي والدولي وهذا الحدث الأول من نوعه في مصر والقارة الأفريقية.





ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .





وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولى، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فاعلية فى القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.





من جهته، قال اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه سيكون جناح باسم مصر لعرض منتجاتنا من الصناعات الصناعية والعسكرية، يشتمل على 4 جهات مصرية، هى :"الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع والشركة العربية العالمية للبصريات وجهاز الصناعات والخدمات البحرية"، بالإضافة إلى 3 إدارات بالقوات المسلحة، وهى: "المركبات والأسلحة والذخيرة، والحرب الالكترونية".





وكشف "العصار" خلال كلمة له في المؤتمر الصحفي أن المعرض سيضم لأول مرة، منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدى مصرية خالصة، وتتنوع تلك المنتجات، رافضا كشفها قبل إعلانها رسميا فى المعرض، الذى يفتتح يوم الاثنين المقبل، قائلا: "الأسلحة التى سنكشف عنها، سترضى المصريين، وستجعلهم أكثر فخرا ببلادهم، ونتطلع لعرضها للدول التى تشارك فى المعرض ".





وتابع: "هناك 41 دولة تشارك فى المعرض، من بينها 21 دولة تشارك بعدد كبير من الشركات، الولايات المتحدة يصل عدد شركاتها إلى 42 شركة، وفرنسا 32 شركة، وكذا الصين 20 شركة والإمارات العربية 27 ويخصص لهذه الدول أجنحة خاصة باسمها، تعرض فيها منتجات شركاتها داخل الجناح المخصص لها.





وأشار العصار إلى أن المعرض سيعقد مرة كل عامين، حيث يتيح هذا الحدث المهم الفرصة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والأفريقية، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتجمع إقليمى ودولى لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة .





وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن وجود مثل هذا العدد من كبرى الشركات العالمية فى الصناعات الدفاعية يعود بنفع كبير على الشركات والصناعات المصرية، وهو فرصة ذهبية للتعرف على التكنولوجيات الراقية، ويتيح لأكبر عدد من الشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد فى عالم التسليح، حيث تقوم القوات المسلحة بشكل مستمر بإيفاد ضباط لحضور المعارض الدولية، وكذلك شركات الصناعات الدفاعية فى مختلف دول العالم، للاطلاع على الجديد ونقل الخبرات والتقنيات إلى مصانع القوات المسلحة، والشركات العاملة فى هذا المجال بمصر، من أجل ذلك نعمل على أن يولد هذا المعرض عملاقا ويوضع على الخريطة الرئيسية للمعارض العسكرية على مستوى العالم.





وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، يتيح للصناع المصريين، عرض منتجاتهم أمام العالم، ليكون فرصة جيدة للتسويق، وكذلك إبرام الصفقات مع العارضين، الذين سيتعرفون على المنتج المصرى، مشيرا إلى أن 373 شركة من 41 دولة من بينهم 3 دول عربية، و10 آلاف زائر، كل ذلك يعكس قوة مصر ومتانتها فى العلاقات مع مختلف دول العالم، كما أن الزوار للمعرض من الأجانب والعرب، يعتبر فرصة جيدة للتعرف على المشاريع الاستثمارية فى مصر، وكذلك رافد جديد من روافد تنشيط السياحة المصرية.





وكشف أن مصر ستعرض أحدث ما لديها من صناعات عسكرية خاصة الأسلحة الخفيفة وكل أنواع الذخائر مختلفة الأعيرة والدبابات والمدفعية مختلفة الأنواع, وقال إن المعرض سيكون فرصة لمصر للتعاقد مع شركات إنتاج تكنولوجيا المعدات العسكرية للدخول في مشاركات تصنيع جديدة.



