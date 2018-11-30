ميدو: كلما زاد عدد المدربين الراحلين كلما زاد درجه التخلف الكروي

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك الأسبق على ظاهرة إقالة المدربين فى الدورى المصرى والتى تعبر عن التخلف الكروى الذى يعيشه الدورى المصرى.



وغرد ميدو من خلال حسابه الشخصى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : " ‏معادلة بسيطة كلما زاد عدد المدربين الراحلين في الدوري المحلي لبلد خلال الموسم الواحد كلما زادت درجة التخلف الكروي في هذه البلد..ياخوانا العمل التطوعي جار عليه الزمن..مفيش حد عاقل يقول للناس عندنا أن مفيش ولا بلد متقدمة في العالم في اي مجال لسه فيها عمل تطوعي؟؟"



تابع "‏معنى انك تمشي مدرب انت اللي جيبته خلال الموسم ان انت اللي ماعندكش فكره لانك اخترت غلط وماكنتش مقتنع زي ما مدرب بالظبط يطلع لاعيب بعد ربع ساعة من بداية الماتش في احتمال بسيط ان اللاعيب متنفذة التعليمات بس الاحتمال الأكبر انك مدرب حمار!!"



اضاف " ‏نفسي اتحاد الكوره يطلع قرار ان لو اي نادي أقال مدرب قبل نهاية الموسم لازم يكمل الموسم بالمدرب المساعد..اللي متسجلرمن اول الموسم في الجهاز مدرب مساعد!!".