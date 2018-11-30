اتحاد الكرة يتخذ إجراءات قانونية ضد صفحات تدعي انتماءها للمنتخب

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه ليس لديه أي صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ( السوشيال ميديا ) بخلاف EFA.eg .



وقال الإتحاد المصرى فى بيان صادر اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى " فيسبوك " أن أي صفحات تدعي أنها ناطقة بلسان المنتخب الوطني هي في الحقيقة ليست لها علاقة بالاتحاد المصري لكرة القدم حتى ولو حصلت على علامة التوثيق دون وجه حق .



وأضاف الاتحاد فى بيانه : الاتحاد المصري لكرة القدم في سبيله لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الصفحات التي تسيئ إلى الرياضة ورموزها وتتعارض مع مبادئ الاتحاد الراسخة وفي مقدمتها احترام الرموز الرياضية ووحدته، وتدعي الانتماء للمنتخب الوطني واتحاد كرة القدم دون سند من الحقيقة.

