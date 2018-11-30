المصري يواصل معسكره المغلق بالقاهرة استعدادا لجزيرة أهلي مطروح

قرر الكابتن مصطفى يونس المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار المعسكر المغلق المقام للفريق بأحد فنادق القاهرة وذلك حتى مساء غدًا السبت.



المقرر أن يتوجه الفريق الى الاسماعيلية للمبيت بأحد فنادقها استعدادًا لمباراة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بفريق الجزيرة مطروح والمقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساء الأحد المقبل.

