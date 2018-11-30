مصدر عسكري لـ سبوتنيك :الطائرات الإسرائيلية لم تخترق الأجواء السورية

نفى مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اختراق أي طائرات حربية إسرائيلية للأجواء السورية، مساء أمس الخميس.



وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري، لم توضح هويته، أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بمعادلة الردع التي فرضتها صواريخ أس 5 السورية بعد إسقاط طائرة "أف- 16" الإسرائيلية وإصابة أخرى شهر فبراير الماضي.



وأشار المصدر إلى أن إسرائيل فشلت في اختراق الدفاعات الجوية السورية، لذا تمارس اعتداءاتها من خارج الحدود بواسطة الصواريخ والطائرات بدون طيار.



وبين المصدر أن إسرائيل خضعت لمعادلة الردع القديمة، ولن تتمكن طائراتها من اختراق الأجواء السورية، وخاصة بعد تزويد الدفاعات الجوية السورية بمنظومة الصواريخ الروسية.