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حوادث

ضبط 673 هاربًا من أحكام متنوعة بأسوان

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:13 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة، تحت إشراف اللواء نائل رشاد مدير الأمن؛ لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 673 حكمًا شملت " 126 جزئيًا، و25 مستأنفا، و 325 غرامات و 193 مخالفة، و 4 أحكام سرقة تيار كهربائي".

وتأتي هذه الحملات، في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.
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