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أخبار العالم

سرقة منزل مهاجم باريس سان جيرمان خلال مباراة فريقه ضد ليفربول

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
صدى البلد
حسام جابر
استغل لصوص أذكياء في فرنسا، انشغال لاعب نادي باريس سان جيرمان ذو الجنسية الكاميرونية، إيريك ماكسيك تشويو موتينج في مباراة فريقه أمام نادي ليفربول الإنجليزي، ليهاجموا منزله في غيابه ويسرقون محتويات بقيمة 600 ألف يورو.

وذكرت الشرطة الفرنسية، أمس الخميس أن منزل اللاعب سرق بينما كان يلعب المباراة ضد فريق ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويقع منزل اللاعب في غرب مدينة باريس، وسرق حينما كان منشغلا بالمباراة التي جرت في العاصمة الفرنسية، وانتهت بفوز باريس سان جيرمان 2 مقابل هدف.

وبحسب مصادر شرطية فإن قيمة المجوهرات والمحتويات الأخرى المسروقة بلغ ثمنها 600 ألف يورو.

وكان تشوبو موتينج قد شارك 25 دقيقة في هذه المباراة بديلا للمهاجم إدينسون كافاني.
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