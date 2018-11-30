20 إجراء لحماية المتاحف والمواقع الأثرية من مخاطر السيول والأمطار.. تعرف عليها

كشف د.ممدوح عودة مدير عام الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بوزارة الآثــار عن الإجراءات التى يجب اتباعها قبل حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول.



الإجراءات كما قال لنا وردت ضمن نشرة أصدرتها وزارة الأثار وتضمنت 20 إجراءا،وذلك لحماية المتاحف والمواقع الأثرية ودرء المخاطر عنها، وهي:



1 - المراجعة علي أسطح المباني الأثرية والمتاحف وتقييم أدائها للتخلص من مياه الأمطار وإجراء ما يلزم لتحسين كفاءتها والتأكد من وجود قنوات صرف تعمل علي تصريف المياه وإضافة بعضها في تلك المباني التي تسمح بذلك إن إحتاج الأمر.



2 - تحديد الفتحات والمداخل التي تسمح بتسريب الأمطار والسيول إلي داخل المبني،ودراسة إمكانية تزويد المبني بالمواد والخامات اللازمة لإغلاق بعض الفتحات ولو بصورة مؤقتة، أو بناء بعض الحواجز والسدود أمام المداخل بالمواد المتوفرة مثل أكياس الرمل،للحماية من تسرب المياه للداخل،أو إقامة مصدات ترابية أمام مداخل المقابر والمعابد الفرعونية وذلك لحمايتها من الأمطار.



3 - المراجعة والتقييم لأنظمة تصريف مياه الأمطار والتأكد من سلامتها وإتخاذ ما يلزن لفرع كفاءتها،لإزالة أي إنسداد لمجاري الصرف وفتحات التصريف وإستحداث ما يلزم منها إذا لزم الأمر.



4 - العمل على توفير ماكينات رفع وشفط المياه من الأماكن المنخفضة وتوزيعها علي المناطق الأثرية طبقا للأولوية المطلوبة.



5 - المراجعة والتأكد من إحكام الأبواب والنوافذ التي تسمح بدخول مياه الأمطار إلى الداخل،والتأكد من عدم تسريبها في حال إغلاقها.



6 - تحليل مقاومة المبنى إنشائيا للأمطار والسيول وإجراء ما يلزم لزيادة تلك المقاومة مثل معالجة الشروخ وتقوية الأساسات ضد الغمر بالمياه.



7 - تقليل القطع الأثرية القيمة والقريبة من مستوي الأرض وخصوصا تلك الموجودة في أماكن العرض المكشوف إلي مستويات أعلى أمانا، وكذلك نقل القطع القيمة إلي الأدوار العليا في حال وجودها بالأدوار الأرضية،ورفع تلك القطع في حال تعذر رفعها إلي الأدوار العليا كما هو الحال في بعض المخازن المتحفية والأثرية.



8 - إنشاء مخرات للسيول بالقرب من المواقع الأثرية التي تسمح بذلك.



9 - إنشاء شبكات صرف مغطي حول المباني الأثرية بمواسير قطرها مناسب علي ان يتم توصيلها بشبكة الصرف الصحي بالمناطق الأثرية.



10 - إنشاء مسارات لصرف المياه داخل المواقع الأثرية في الحدود التي تسمح بذلك.



11 - إزالة أية تعديات علي المواقع والمباني الأثرية ،من شأنها إحداث ضعف في بنيتها والتي قد تؤدي إلي تسريب مياه الأمطار والسيول إلي داخلها.



12 - المراجعة علي أنظمة التحكم الكهربائية ولوحات مفاتيح الكهرباء والتأكد من وجودها في مأمن عن مياه الأمطار والسيول وإجراء ما يلزم من عمليات العزل والتأمين للأسلاك والمفاتيح الكهربائية ضد المياه لتجنب حدوث خطر الحريق وتعطل أنظمة الكهرباء.



13 - التنسيق الكامل مع وزارة الري والمحليات في موضوع السيول والأمطار.



14 - المرور الدوري علي مخرات السيول القريبة من المواقع الأثرية والوقوف علي مدي وجود تعديات عليها من عدمه ،والتأكد من تطهيرها أولا بأول لاستقبال السيول والأمطار.



15 - التنسيق مع هيئة الطرق بخصوص هذا الشأن خصوصا الطرق المؤدية إلي المواقع الأثرية بالمناطق البعيدة ،مع تجهيز معدات شفط للمياه بكل منطقة ووضعها ضمن خطة مجابهة الأمطار والسيول.



16 - توفير عدد من أجهزة قياس الرطوبة والحرارة لقياس مدي تغير درجات الحرارة والرطوبة ولا سيما للمقابر والمعابد والمتاحف الأثرية.



17 - تنظيم أعداد الزائرين للمقابر الأثرية حفاظا علي الألوان والنقوش الأثرية وكذلك وقت الزيارة لهم.



18 - تأمين مداخل المقابر والمعابد لمنع تسرب المياه إلي داخلها.



19 - إعداد خطة طوارئ قابلة للتنفيذ لكل موقع ومتحف تجدد أولويات التدابير وفريق العمل ومواقع تخزين مؤقتة وإجراء إخلاء ان لزم الأمر وتجهيز وإعداد ما يلزم لتنفيذها من من مواد ومعدات.



20 - جميع الإجراءات السابقة يراعي ان لا تؤثر علي القيم الأثرية المختلفة للمواقع والمتاحف الأثرية،وأن لا تلحق بها أي أضرار ،وتنفذ بخامات ومواد آمنة ومتوافقة مع مادة وخامة الأثر ،وأن تكون هذه الإجراءات بالتعاون مع الإدارات الهندسية والترميم والإدارات الأثرية لكل موقع ومتحف.