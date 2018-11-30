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أخبار العالم

فرنسا ترفض طلبا ألمانيا بالتنازل عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
حسام جابر
رفضت فرنسا مطالب ألمانية بالتنازل عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي لصالح الاتحاد الأوروبي.

وذكرت صحيفة "لاكسبرس" الفرنسية، أن ألمانيا طالبت فرنسا بالتنازل لصالح الاتحاد الأوروبي عن مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض، على الرغم من مطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بزيادة تمكين الاتحاد الأوروبي واسترجاع قوته القديمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنسا رفضت سريا هذا الاقتراح من ألمانيا، لاسيما وأن فرنسا أصبحت الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي لديها مقعد دائم في مجلس الأمن، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وبينت الصحيفة أن فرنسا قالت أنها تكافح داخل مجلس الأمن من أجل جعل ألمانيا تكتسب صفة العضو الدائم في الاتحاد الأوروبي أيضا.

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