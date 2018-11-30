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أخبار البلد

السياحة تخطر الشركات لاستخراج تصاريح المطارات والموانئ لعام 2019

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 05:52 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمد الاسكندرانى
وجه قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة خطابا لغرفة الشركات السياحية يفيد ببدء الاستعدادات لاستخراج تصاريح المطارات والموانئ للعاملين بالشركات لعام 2019 .

ونوهت وزارة السياحة فى اخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه بضرورة الالتزام بالقواعد المتبعة بتقديم طلبات استخراج التصاريح لعام 2019 ابتداء من 1 ديسمبر القادم.

الزمت الوزارة مندوبى الشركات السياحية احضار صورة الرقم القومى وتفويض من الشركة أو ممن له الحق التوقيع للتعامل مع الوزارة فى تسليم و استلام أى خطابات من الإدارة العامة للبرامج السياحية .
السياحة تخطر الشركات لاستخراج تصاريح المطارات والموانئ لعام 2019
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