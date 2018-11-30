السياحة تخطر الشركات لاستخراج تصاريح المطارات والموانئ لعام 2019

وجه قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة خطابا لغرفة الشركات السياحية يفيد ببدء الاستعدادات لاستخراج تصاريح المطارات والموانئ للعاملين بالشركات لعام 2019 .



ونوهت وزارة السياحة فى اخطار حصل "صدى البلد" على نسخة منه بضرورة الالتزام بالقواعد المتبعة بتقديم طلبات استخراج التصاريح لعام 2019 ابتداء من 1 ديسمبر القادم.



الزمت الوزارة مندوبى الشركات السياحية احضار صورة الرقم القومى وتفويض من الشركة أو ممن له الحق التوقيع للتعامل مع الوزارة فى تسليم و استلام أى خطابات من الإدارة العامة للبرامج السياحية .

