كفر الشيخ تعلن مواعيد عمل حملة 100 مليون صحة

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه سيتم تنفيذ الحملة القومية للمسح الشامل لفيروس سى و الأمراض غير السارية (سكر-ضغط -سمنة ) ابتداءً من غد، الأول من ديسمبر 2018 ولمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف المواطنين فوق 18 سنة من الجنسين.



وأوضح جودة، أن الحملة تتضمن تحليل فيروس سى، وتحليل السكر، وقياس الضغط وقياس الطول والوزن لاكتشاف حالات السمنة، وإجراء التحاليل والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، لافتًا إلى أن مواعيد الحملة على فترتين صباحية من 9 صباحًا حتى 3 مساءً و مسائية من 3 مساءً حتى 9 مساءً.



وتابع، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، قائلًا، سيتم علاج مرضى فيروس سي من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمجان، و سيتم علاج مرضى السكر والضغط والسمنة بوحدات ومستشفيات وزارة الصحة، مطالبًا المواطنين بإحضار بطاقة الرقم القومي عند التحليل.

