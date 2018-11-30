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محافظات

ردا على طلب برلماني..الخارجية تقصر قبول تسفير العمالة إلى ليبيا على الشركات المصرية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 07:42 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
أفادت وزارة الخارجية بأنه تم عقد اجتماع تنسيقي بين الجهات المعنية لإلحاق العمالة المصرية الى الخارج، لمناقشة إجراءات سفر المصريين الى ليبيا، وقد صدرت توصيات بشأن اختصاص وزارة الخارجية وحدها بتلقى طلبات إلحاق العمالة المصرية لليبيا، وقد اقتصر قبول هذه الطلبات المقدمة فقط من الشركات المصرية العاملة فى ليبيا، والتى ترغب فى إلحاق عمالتها للعمل فى المشروعات التى تقوم بتنفيذها داخل الأراضى الليبية، ثم تقوم وزارة الخارجية بمخاطبة الجهات الأمنية المعنية للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.

جاء ذلك ردا على المذكرة المقدمة من النائب ربيع ابولطيعه عضو مجلس النواب بدائرة مركز يوسف الصديق بالفيوم بشأن مساعدة البعض على السفر الى ليبيا للالتحاق بأعمالهم هناك، وليتمكنوا من الحصول على مستحقاتهم فى ليبيا.
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