الزمالك في مواجهة حاسمة أمام الاتحاد اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مواجهة الاتحاد السكندرى فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية، بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث ضم السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة ضمت كل من:





عماد السيد - محمود جنش حراسة المرمى.





كماتشو - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه خط الدفاع.





فرجاني ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - محمود كهربا - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - مصطفي فتحي - يوسف اوباما خط الوسط.





عمر السعيد - كاسونجو خط الهجوم.





ويعاني الفريق الأبيض من غياب بعض العناصر المؤثرة فى موقعة الليلة أبرزها طارق حامد الموقوف للحصول على بطاقة صفراء فى لقاء الذهاب بالإضافة إلى محمود حمدى الونش المصاب منذ فترة ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلى بالوقت الحالى لتجهيزه للمباريات .





كما تشهد صفوف الزمالك غياب محمد إبراهيم للإصابة وسيشهد التشكيل الأبيض الليلة عودة محمود عبد العزيز زيزو لوسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد، حيث سيشارك بجوار التونسي المتألق فرجانى ساسى، مع وجود إمكانية للدفع بمحمد حسن لتحفظ المدرب السويسرى على أداء زيزو الدفاعي، كما سيعود محمد عبد الغنى لقيادة الدفاع بجانب الهداف محمود علاء فى ظل غياب الونش للإصابة وعدم قيد محمد عبد السلام بالقائمة العربية.





وحرص السويسري جروس علي تحذير لاعبيه من الاستهتار بالمباراه وضرورة احراز هدف مبكر من اجل حسم المباراة وعقد جلسة لشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها خلال المباراة.





وفي سياق متصل يسعى الاتحاد السكندرى لإحراز نتيجة إيجابية بقيادة حلمى طولان فيما يقتقد الفريق لجهود عدد من لاعبيه أبرزهم عاشور الأدهم و خالد الغندور ومحمد عبدالمجيد ومحمد عادل ومحمد جدو ومحمود علاء "بكار" .



