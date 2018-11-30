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أخبار العالم

شاهد.. رفضه المذابح لحجمه.. العجل العملاق يثير الجدل في أستراليا

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:31 ص
صدى البلد
حسام جابر
رفضت المجازر في أستراليا قبول ذبح عجل ضخم للغاية بسبب حجمه الكبير الذي حال دون دخوله أجهزة الذبح أو ترويضه.

وذكرت صحيفة "فان مينوت" السويسرية أن ذكر بقر أطلق عليه اسم كنيكرس، نما بشكل مفرط لأصبح حجمه فيما يعادل 3 أضعاف الأبقار العادية، وكأنه عجل عملاق قادم من عالم آخر.

ويبلغ ارتفاع هذا العجل 194 سنتيمتر، ووزنه 1400 كلم، كما يبلغ عمره 7 أعوام.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا العجل هو واحد من 20 آلف حيوان في مزرعة جيوف بيرسون، في غرب استراليا.

وأراد صاحب هذه المزرعة بيع هذا العجل الشهر الماضي للمذابح، لكن لم يكن هناك أي مجزر يرضى باستقباله وذبحه، بسبب صعوبة السيطرة عليه وإدخاله آلات الذبح.

وأثار هذا العجل ردود واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض أنها لديها جينات من عالم آخر.
شاهد.. رفضه المذابح لحجمه.. العجل العملاق يثير الجدل في أستراليا
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