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أخبار العالم

الاستخبارات البلجيكية تحذر من هجوم جماعات سلفية لاختراق التعليم في بلادها

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
حسام جابر
حذرت الاستخبارات في بلجيكا، في تقرير نشرته أمس الخميس من "هجوم تشنه بعض الشبكات السلفية الدولية" على التعليم في بلجيكا، من خلال "تمويل مدارس ومحاضرات ومناهج تعلم".

وبحسب صحيفة "لا ليبر" البلجيكية، فإن جهاز "أمن الدولة"، أحد أجهزة الاستخبارات البلجيكية، حذر من محاولات اختراق للمناهج التعليمية، مشيرة إلى أن هذه الألعايب تدور حول المسجد الكبير في بروكسل، والذي تديره الرابطة الإسلامية العالمية، والتي ينبغي أن ينتهي امتيازها لإدارة المكان بنهاية ديسمبر وأول يناير.

لكن الجهاز يخشى اكثر من التعليم المنزلي وإمكانية استخدامه من خلال متطرفين من أجل منع أطفالهم من الالتحاق بالتعليم الرسمي أو الحر.

وأشار تقرير أمن الدولة البلجيكي أن ما يقرب من 20% من الآباء الذين سجلوا أبنائهم في التعليم المنزلي، يرتبطون بجماعات متطرفة.

واختتم التقرير بأن هذا "يشكل تعديد ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد"، مطالبة السلطات المهنية بالتعليم بالانتباه لهذه الأزمة.
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