برلمانى بالفيوم يطالب بمد الصرف الصحى لقرية البنزينة

طالب أهالى قرية البنزينة مركز يوسف الصديق بالفيوم بمد خدمة مشروع الصرف الصحى الى قريتهم المهددة بالأوبئة والأمراض نتيجة ارتفاع منسوب المياه الأرضية ، مما تسبب فى تصدع المنازل والأبنية وإحداث تلفيات كبيرة فيها، كما تتسبب فى غرق الشوارع والمنازل بمياه الصرف الصحى التى تسبب الأمراض للأهالى.



وناشد الأهالى محافظ الفيوم بإدراج القربة في خطة الصرف الصحى القادمة، خاصة وأنها تبعد بأقل من مائة مترا من منطقة قوتة ومساكن الإدارة التي يخدمها مشروع الصرف الصحى.



جاء ذلك أثناء الرد على المذكرة التى تقدم بها النائب ربيع أبو لطيعة عضو مجلس النواب بدائرة مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم الفيوم.