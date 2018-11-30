القبض على شاب طعن حدادا أثناء معاتبته لمعاكسة شقيقته بالشرقية

ألقى ضُباط مباحث أبوكبير بمحافظة الشرقية القبض على تاجر طعن حدادًا لرفضه معاكسة شقيقته.





تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى الأحرار "سامح ر.ع" 27 عامًا، حداد مقيم منشأة صالح بمركز أبو كبير، مصابًا بجرح طعني بالبطن.





واتهم المجنى عليه "محسن س" 30 عامًا- تاجر، ومقيم بندر ابو كبير بالتعدي عليه وإصابته، وذلك لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجني عليه أثناء شرائها منه بعض المستلزمات، وقام شقيقها بمعاتبة فتشاجر معه وأصابه بسلاح أبيض.



