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أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يتبنى قرارا بإدانة تحركات روسيا في مضيق كيرتش

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:38 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن مجلس الشيوخ الأمريكي،تبنى اليوم الجمعة قرارًا يدين "أفعال" روسيا في مضيق كيرتش، حيث احتجزت 3 سفن أوكرانية لانتهاكها الحدود المائية الروسية في بحر آزوف.

ونقلت القناة عن السيناتور الأمريكي كريس مورفي قوله: "أرسل أعضاء مجلس الشيوخ اليوم إشارة واضحة (للرئيس الروسي) فلاديمير بوتين، بأنهم لن يتسامحوا مع عدوان حكومته ضد أوكرانيا في بحر آزوف. إننا ندين إدانة قاطعة أي إجراءات عسكرية روسية تتخذ من أجل إعادة كتابة القواعد الدولية من جانب واحد".

وقال عضو آخر في مجلس الشيوخ، رون جونسون، إن القرار تعبير عن الدعم لأوكرانيا، معربا عن موافقته على حقيقة أن القرار تم تمريره بالإجماع.

ووفقا للصحيفة، فإنه بالإضافة إلى إدانة "أفعال" روسيا، ينص القرار على أن هذه الأفعال "تزعزع استقرار المنطقة" و"تؤدي إلى مزيد من التصعيد". ويدعو مجلس الشيوخ أيضا المجتمع الدولي إلى معارضة هذه الأفعال الروسية.

ولا يعد هذا القرار ملزما بالنسبة للسلطة التنفيذية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الخميس، إلغاء لقائه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر عقده على هامش قمة العشرين (G20) في الأرجنتين، احتجاجا على ما جرى في مضيق كيرتش.
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