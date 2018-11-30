غرفة الجيزة تبحث حل أزمة الأسواق العشوائية

عقد عادل عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إجتماعا مع مجموعة من تجار الخضروات والفاكهة، بحضور طارق عبد السلام رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، وأحمد سعد بيومي نائب رئيس الجهاز التنفيذي للسوق، وعبد المنعم إبراهيم أمين عام رابطة التجار بالسوق.



وناقش الاجتماع تحديد مهلة محددة لنقل تجار الخضار والفاكهة بالجملة داخل سوق الجملة بمدينة السادس من أكتوبر، تنفيذا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بحظر تجارة بيع الخضر والفاكهة بالجملة داخل محافظة الجيزة إلا من خلال سوق أكتوبر.



وقال "التجار"، إن العوائق التي تواجههم في تنفيذ ذلك القرار، تتمثل في ارتفاع تكلفة شراء المحلات والمنافذ داخل سوق الجملة حيث تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه للمحل الواحد، وإن معظم التجار في سوق الجملة هم بالأساس موردين لهم للبضائع وبالتالي انعدام تكافؤ الفرص البيعية من خلال تواجدهم في نفس المكان.



أكدوا أن بعض الأماكن بسوق الجملة بأكتوبر لا تصلح للبيع لعدم وجود مرافق وكهرباء ومياه، كما أن محافظة الجيزة تضم أكثر من 50 سوق عشوائي داخل نطاق المحافظة المترامية الأطراف ومن الصعوبة حصر جميع هذه الأسواق في سوق واحد.



وأكد طارق عبد السلام، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة، أن العمل جاري بالفعل على استكمال المرافق لجميع إرجاء السوق وبالفعل تم الانتهاء من ذلك.



ومن جانبه، قال رئيس الغرفة، إنه سوف يتم التنسيق مع مسئولي المحافظة لعقد اجتماع مع المحافظ لتوضيح هذه النقطة وبحث إمكانية توفير المحلات بالإيجار ولو لفترة مؤقتة حتى يتمكن التجار من التنفيذ في أسرع وقت، ولاقى هذا المقترح استحسان من أغلبية التجار الحاضرين.



وأوصى "رئيس الغرفة" بالتنسيق مع مسئولي المحافظة لعمل اجتماع مع محافظ الجيزة لبحث الأمر وأن يتم الدعوة لاجتماع آخر مع التجار في أقرب وقت ممكن مع التأكد على التجار على ضرورة تسوية أعمالهم في إطار رسمي من خلال استخراج بطاقة ضريبية وسجل تجاري.



وتعهد التجار بالسير في تراخيص تجارتهم في إطار قانوني بأسرع وقت ممكن.