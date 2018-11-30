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أحمد مجدي: تكريم الرئيس للأبطال الرياضيين يعكس اهتمام الدولة بكل الألعاب.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال الإعلامى أحمد مجدى، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني الحاصل على بطولة العالم فى الاسكواش وفريق الآنسات الفائز بالبرونزية فى كأس العالم لكرة القدم النسائية، ومنح الأبطال وسام الرياضة، يحفز الرياضيين على تحقيق النجاح.

وأضاف مجدي،خلال حديثه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن تقدير مجهود تعب الأبطال الذين يرفعون اسم مصر عاليًا غير مقتصر على لاعبى كرة القدم فقط، مشيرًا إلى أن تكريم الرئيس للأبطال يعطى حافز للرياضيين للنجاح ومواصلة النجاحات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لأبطال مصر الرياضيين الذين يمثلون مصر .

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