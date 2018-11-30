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حوادث

مصرع موظف سقط أسفل عجلات قطار بسوهاج

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:15 ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
خالد رياض
استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج، كاتب حسابات مصابا ببتر في القدمين وتوفي عقب ذلك وتبين سقوطه أسفل عجلات قطار ركاب أثناء محاولته النزول.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيده بأنه أثناء نزول "محمد.ق.ا.ا" 59 عاما كاتب حسابات ويقيم شارع حسام الدين دائرة مركز جهينه من القطار رقم 188 مميز "الإسكندرية – أسوان" عقب تحركه من المحطة سقط أسفل القطار مما أدي لحدوث إصابته "بتر بالقدمين" وتم نقله لمستشفي طهطا المركزي وتوفي عقب وصوله.

وتحرر محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة.
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