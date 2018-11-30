إطلالات النجمات باللون الذهبي فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

حرصت العديد من النجمات، مساء أمس، على الظهور فى فعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ40 بدار الأوبرا المصرية، بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الفساتين باللون الذهبي الذي يعد من الألوان المميزة التى تضفي جمالا من نوع خاص.





ومن النجمات اللاتي ظهرن بالذهبى، الفنانة مي سليم التى اختارت فستانا جذابا اتسم بتنورة منفوشة على عكس شقيقتها ميس حمدان التى اعتمدت أيضا على اللون الذهبى ولكن في الجزء الأسفل من الفستان.





فيما ظهرت الفنانة داليا مصطفى بفستان طويل ذو أكمام مكشوفة، كما اختارت إيمى سالم فستان جريئا باللون الذهبى، تناسق مع قوامها الممشوق ما منحها إطلالة مميزة.



