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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 09:03 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا خاص بدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم، السبت، على النحو التالي:

القاهرة: 22 درجة للعظمى و14 للصغرى.
الإسكندرية: 21 درجة للعظمى و 15 للصغرى.
الغردقة: 28 للغظمى و16 للصغرى.
مطروح: 22 درجة للعظمى و 13 للصغرى.
أسيوط: 29 درجة للعظمى و14 للصغرى.
كفر الشيخ: 24 درجة للعظمى و13 للصغرى.
شرم الشيخ: 28 درجة للعظمى و19 للصغرى.
أسوان: 29 درجة للعظمى و14 للصغرى.
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