تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقريرًا خاص بدرجات الحرارة المتوقعة على المحافظات اليوم، السبت، على النحو التالي:



القاهرة: 22 درجة للعظمى و14 للصغرى.

الإسكندرية: 21 درجة للعظمى و 15 للصغرى.

الغردقة: 28 للغظمى و16 للصغرى.

مطروح: 22 درجة للعظمى و 13 للصغرى.

أسيوط: 29 درجة للعظمى و14 للصغرى.

كفر الشيخ: 24 درجة للعظمى و13 للصغرى.

شرم الشيخ: 28 درجة للعظمى و19 للصغرى.

أسوان: 29 درجة للعظمى و14 للصغرى.

