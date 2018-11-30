تمارين رياضية للأطفال المصابين بالسمنة.. فيديو

قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة من التمارين الرياضية التي تساعد على تخسيس منطقة البطن وشد وتقوية عضلات الجسم.



وأوضح "أبو هاشم"، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، اليوم، الجمعة، أن تمارين اليوم مخصصة للأطفال، حيث إن ثلث أطفال مصر تحت سن الـ19 يعانون من السمنة المفرطة التى تسبب الأمراض.



وأوضح أن الجميع من سن 5 سنوات حتى 16 سنة من الممكن أن يقوم بهذه التمارين.



وقدّم مجموعة من التمارين الرياضية البسيطة والسهلة التي يمكن القيام بها، والتي تساعد في الحصول على بطن مشدودة.